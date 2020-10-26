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В «Рязаньэнерго» напомнили правила электробезопасного поведения
Энергетики попросили соблюдать правила обращения с электричеством в быту и около энергообъектов.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» предупредили жителей Рязанской области о необходимости соблюдения правил электробезопасности при нахождении дома в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Энергетики попросили соблюдать правила обращения с электричеством в быту и около энергообъектов, а также научить им детей и подростков. В организации отметили, что неосторожные действия могут привести к тяжелым травмам, а в некоторых случаях — к смерти.

В «Рязаньэнерго» напомнили правила:

  • Не пользуйтесь поврежденными электроприборами, розетками, выключателями, удлинителями и т. д., никогда не дотрагивайтесь до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с поврежденной изоляцией. Не разрешайте детям трогать розетки и прикасаться к работающим электроприборам.
  • Перед тем как заменить перегоревшую лампочку, обязательно проверьте, выключен ли автомат в щитке. Не пытайтесь ремонтировать бытовые приборы, которые включены в сеть.
  • Вынимать вилку из розетки следует, удерживая ее за корпус. Ни в коем случае не тяните ее за шнур.
  • Не оставляйте электронагревательные приборы включенными в сеть без присмотра на длительное время. Если вы уходите, обязательно отключите их.
  • Помните, что вода прекрасно проводит электричество! Категорически запрещается дотрагиваться мокрыми руками до включенных осветительных приборов. Электроприборы в условиях повышенной влажности — фен или электробритва в ванной, компрессоры, лампы и обогреватели в аквариумах — это источники смертельной опасности при несоблюдении мер электробезопасности.
  • Нельзя подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров! Если вы оказались на более близком расстоянии, выходите из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами. Особую осторожность следует соблюдать во время грозы, порывистого ветра или любой другой сильной непогоды, так как воздействие атмосферных факторов может привести к обрыву проводов и выводу из строя электроустановок.
  • Недопустимо набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам, и тем более пытаться открыть их.
  • Запрещено устанавливать туристические палатки, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры и увеселительные мероприятия, запускать воздушных змеев, заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом и т. п. вблизи энергообъектов.
  • Смертельно опасно делать сэлфи, фотографироваться вблизи энергообъектов. Электричество может убить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом, и попасть под высокое напряжение можно, поднимая монопод над собой.

Информацию о том, как правильно и безопасно уберечься от электротравм, также можно получить на сайте компании «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности» и в группе «Электропатруль» социальной сети «ВКонтакте».