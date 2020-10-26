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В Роспотребнадзоре оценили влияние вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье
Любые отклонения связанные с репродуктивными функциями, возьмут на контроль специалисты.

В Роспотребнадзоре сообщили предварительные результаты исследования влияния вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на репродуктивное здоровье. Об этом передает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре отметили, что первые результаты показали безопасность вакцины.

В сообщении добавили, что в экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружили токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез.

«Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что любые отклонения связанные с репродуктивными функциями, возьмут на контроль специалисты.