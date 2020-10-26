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В Роспотребнадзоре объяснили ошибки при тестировании на коронавирус
На данный момент Роспотребнадзор занимается разработкой тестов на определение иммунитета к COVID-19.

Россияне, которые решили сдать тест на коронавирус на поздней стадии болезни, могут получить ошибочный результат. Об этом рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора 26 октября, передает РИА Новости.

Тесты на коронавирус могут определить неверный результат, если заболевание перешло в стадию осложнений, или, наоборот, пациент почти излечился от инфекции. Это связано с малым количеством вируса в биоматериале зараженного человека.

На данный момент Роспотребнадзор занимается разработкой тестов на определение иммунитета к COVID-19.