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В облдуме обсудили результаты проверки выплат медработникам за борьбу с коронавирусом
По итогам обсуждения вопроса члены комитета приняли информацию к сведению.

В облдуме обсудили результаты проверки выплат медработникам за борьбу с коронавирусом. Соответствующий вопрос рассматривался на заседании профильного комитета облдумы в понедельник, 26 октября.

Так, проверка проводилась в отношении министерства здравоохранения и 69 медучреждений области за период с 1 января по 31 августа 2020 года.

Стимулирующие выплаты осуществлялись во исполнение постановлений правительства РФ № 415 от 2 апреля 2020 года года и № 484 от 12 апреля 2020 года.

Согласно этим документам в рамках соглашений, заключенных между министерством здравоохранения России и правительством региона, в Рязанскую область поступили федеральные средства в сумме 264 миллиона 683,3 тысячи рублей и 472 миллиона 640,9 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, постановлением правительства региона № 129 от 4 июня 2020 года дополнительно установлены выплаты из областного бюджета сотрудникам бюро судебно-медицинской экспертизы и организаций, обеспечивающих деятельность медучреждений, в которых оказывается специализированная помощь больным с коронавирусной инфекцией в стационарных условиях.

Всего по состоянию на 1 сентября 2020 года по данному постановлению выплачено 8 миллионов 612,3 тысячи рублей.

«Если первоначально — на апрель 2020 года — потребность области в межбюджетных трансфертах на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитывалась исходя из численности медицинских работников, планируемых к участию в оказании помощи пациентам, количества коек, открытых в медучреждениях, то с мая она уже определялась в зависимости от фактического количества медработников, оказывающих помощь пациентам, на основании данных, предоставляемых медучреждениями. Это позволило объективно оценить необходимый объем финансирования», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что на начало сентября субсидии доведены до получателей в объеме 99,9%. Во всех учреждениях имеются приказы, содержащие перечни должностей медработников, имеющих право на выплаты стимулирующего характера.

По информации контрольно-счетной палаты в период с апреля по август в министерство здравоохранения региона поступило 265 обращений от медработников, которые рассмотрены в установленные законодательством сроки. Всем заявителям отправлены ответы, по 159 жалобам приняты положительные решения.

По итогам обсуждения вопроса члены комитета приняли информацию к сведению.