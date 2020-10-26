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В новых iPhone нашли необычную функцию
Сообщается, что данная функция доступна лишь в версиях iPhone 12, iPhone 12 Pro Max и iPad Pro.

Новый iPhone может измерять рост человека, передает РИА Новости.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо открыть приложение «Рулетка» и навести камеру на человека. Когда гаджет распознает его, то появится линия с указанием роста.

Сообщается, что данная функция доступна лишь в версиях iPhone 12, iPhone 12 Pro Max и iPad Pro. В этих устройствах имеется лидар — технология, которая работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью.