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В московский транспорт не пустят пассажиров с температурой
При входе на вокзалах и станциях установили специальные приборы.

В столичном метро и МЦД (Московские центральные диаметры) установили тепловизоры, которые не будут пускать в транспорт пассажиров с температурой. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу депратамента транспорта Москвы.

Приборы установили при входе около рамок металлоискателей на вокзалах, станциях, метро и МЦД.

Если у пассажира температура превышает 37,5 градуса, тепловизор запищилю После этого ему должны померять температуру обычным термометром.

При повышенном показателе, входящего не пустят, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую.