В Михайловском районе иномарка улетела в кювет, пострадали трое детей

По предварительной информации пострадавшие были не пристегнуты ремнем безопасности. Д

В Михайловском районе иномарка улетела в кювет, пострадали трое детей, пишет ИД «Преса».

Авария произошла в деревне Волосовка Михайловского района в пятницу, 23 октября.

Москвич на автомобиле Renault Sandero съехал в кювет. В аварии пострадали трое детей.

По предварительной информации пострадавшие были не пристегнуты ремнем безопасности. Двое из них получили ушибы и рваные раны, одного ребенка отправили в областную больницу с переломами.