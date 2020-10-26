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В Михайловском районе иномарка улетела в кювет, пострадали трое детей
По предварительной информации пострадавшие были не пристегнуты ремнем безопасности. Д

В Михайловском районе иномарка улетела в кювет, пострадали трое детей, пишет ИД «Преса».

Авария произошла в деревне Волосовка Михайловского района в пятницу, 23 октября.

Москвич на автомобиле Renault Sandero съехал в кювет. В аварии пострадали трое детей.

По предварительной информации пострадавшие были не пристегнуты ремнем безопасности. Двое из них получили ушибы и рваные раны, одного ребенка отправили в областную больницу с переломами.