В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом

Основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом в России достаточно тяжелой. Об этом сообщил « Коммерсант ».

Песков добавил, что Путин получает всю информацию о заболеваемости. По его словам, эпидемиологическую ситуацию позволяет контролировать запас койко-мест, лекарств и средств индивидуальной защиты.

Пресс-секретарь отметил, что основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы.

«Да, действительно ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса», — сказал Песков, добавив, что требуются чрезвычайно энергичные усилия и от федерального правительства и от правительства регионов.

Ранее Песков заявлял, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.