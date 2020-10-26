Суд вынес приговор ОПГ, спрятавшей жертву в Рязанской области

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор банде мошенников за махинации с квартирами и деньгами умерших горожан, а также похищение инвалида. Об этом сообщила
С 2009 по 2011 годы в преступлениях участвовал помощник нотариуса Москвы Сергей Милованов, а также знакомые, родственники мошенников.
Злоумышленники покушались на деньги и квартиры, на которые наследники не успели заявить права после смерти собственника.
Одним из случаев мошенничество стало похищение 4 млн рублей у инвалида II группы. Злоумышленники составили от его имени завещания на все его имущество. Используя его беспомощное состояние, мужчину перевезли в Рязанскую область, где тот находился вплоть до своей смерти, которая наступила от заболевания.
Двух злоумышленников приговорили к 10 годам лишения свободы со штрафами 3 млн рублей и 1 млн рублей соответственно. Еще четверым мошенникам назначили пять лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Двух соучастников приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.