Суд вынес приговор ОПГ, спрятавшей жертву в Рязанской области

Злоумышленники вывезли в Рязанскую область инвалида II группы, где тот находился вплоть до своей смерти.

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор банде мошенников за махинации с квартирами и деньгами умерших горожан, а также похищение инвалида. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

С 2009 по 2011 годы в преступлениях участвовал помощник нотариуса Москвы Сергей Милованов, а также знакомые, родственники мошенников.

Злоумышленники покушались на деньги и квартиры, на которые наследники не успели заявить права после смерти собственника.

Одним из случаев мошенничество стало похищение 4 млн рублей у инвалида II группы. Злоумышленники составили от его имени завещания на все его имущество. Используя его беспомощное состояние, мужчину перевезли в Рязанскую область, где тот находился вплоть до своей смерти, которая наступила от заболевания.

Двух злоумышленников приговорили к 10 годам лишения свободы со штрафами 3 млн рублей и 1 млн рублей соответственно. Еще четверым мошенникам назначили пять лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Двух соучастников приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.