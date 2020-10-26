\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
Втр, 27
Срд, 28
ЦБ USD 76.44 -0.03 27/10
ЦБ EUR 90.45 0.04 27/10
Нал. USD 75.95 / 78.19 17:20
Нал. EUR 89.96 / 90.6 19:54
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
15 263
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
18 381
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
19 657
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
22 148
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Суд вынес приговор ОПГ, спрятавшей жертву в Рязанской области
Злоумышленники вывезли в Рязанскую область инвалида II группы, где тот находился вплоть до своей смерти.

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор банде мошенников за махинации с квартирами и деньгами умерших горожан, а также похищение инвалида. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

С 2009 по 2011 годы в преступлениях участвовал помощник нотариуса Москвы Сергей Милованов, а также знакомые, родственники мошенников.

Злоумышленники покушались на деньги и квартиры, на которые наследники не успели заявить права после смерти собственника.

Одним из случаев мошенничество стало похищение 4 млн рублей у инвалида II группы. Злоумышленники составили от его имени завещания на все его имущество. Используя его беспомощное состояние, мужчину перевезли в Рязанскую область, где тот находился вплоть до своей смерти, которая наступила от заболевания.

Двух злоумышленников приговорили к 10 годам лишения свободы со штрафами 3 млн рублей и 1 млн рублей соответственно. Еще четверым мошенникам назначили пять лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Двух соучастников приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.