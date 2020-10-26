«Союзмультфильм» представил новый образ Зайца в «Ну, погоди!»

Сотрудники долго искали современный образ для Зайца.

На киностудии «Союзмультфильм» определились с образом Зайца для новых серий «Ну, погоди!». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии.

Как пояснила генеральный продюсер студии Юлия Осетинская, сотрудники долго искали современный образ для Зайца. Всего было создано больше 30 вариаций.

«Было важно найти баланс черт персонажа и сохранить преемственность с классикой: например, у нового Зайца будет тот же цвет глаз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой версии Зайцу изменили форму ушей, лишили длинных усов, зато добавили прическу. А одет он будет в футболку, длинные штаны и кеды, также появятся часы на руке.