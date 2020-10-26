«Союзмультфильм» представил новый образ Зайца в «Ну, погоди!»
Сотрудники долго искали современный образ для Зайца.
На киностудии «Союзмультфильм» определились с образом Зайца для новых серий «Ну, погоди!». Об этом
Как пояснила генеральный продюсер студии Юлия Осетинская, сотрудники долго искали современный образ для Зайца. Всего было создано больше 30 вариаций.
«Было важно найти баланс черт персонажа и сохранить преемственность с классикой: например, у нового Зайца будет тот же цвет глаз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в новой версии Зайцу изменили форму ушей, лишили длинных усов, зато добавили прическу. А одет он будет в футболку, длинные штаны и кеды, также появятся часы на руке.