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Рязанские власти обновили географию распространения COVID-19
По данным на пятницу, 26 октября, с COVID-19 зарегистрировали 10211 человек.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил географию распространения COVID-19. По данным на пятницу, 26 октября, с этим диагнозом зарегистрировали 10211 человек в

  • Рязани — 5317,
  • Рязанском районе — 453,
  • Скопине — 304,
  • Ряжске — 272,
  • Касимове — 253,
  • Рыбном — 244,
  • Сасове — 217,
  • Шиловском районе — 172,
  • Новомичуринске — 172,
  • Скопинском районе — 177,
  • Рыбновском районе — 167,
  • Клепиковском — 167,
  • Касимовском районе — 156,
  • Спасском — 156,
  • Михайловском районе — 146,
  • Шилове — 122,
  • Михайлове — 117,
  • Александро-Невском — 93,
  • Сараевском районе — 88,
  • Александро-Невском районе — 76,
  • Старожиловском — 75,
  • Сапожке — 70,
  • Кораблине — 65,
  • Сасовском районе — 64,
  • Шацком районе — 68,
  • Сараях — 60,
  • Старожилове — 66,
  • Спасске-Рязанском — 58,
  • Пронском районе — 56,
  • Захаровском — 54,
  • Спас-Клепиках и Шацке — по 52,
  • Чучкове — 49,
  • Пронске — 45,
  • Ряжском районе — 45,
  • Чучковском — 44,
  • Милославском — 41,
  • Милославском — 38,
  • Захарове — 37,
  • Путятинском районе — 36,
  • Кораблинском районе — 34,
  • Ухолове — 34,
  • Путятине — 33,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Кадоме — 26,
  • Ермиши — 24,
  • Сапожковском районе — 17,
  • Ухоловском — 14,
  • Пителинском — 9,
  • Кадомском — 8,
  • Пителине — 6.