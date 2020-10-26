Рязанские власти не отказались от идеи создания городской электрички

Вопрос остается открытым.

Рязанские власти не отказались от идеи создания городской электрички. Об этом региональный минтранс сообщил в соцсетях.

«Вариант движения пригородных электропоездов в Рязани в формате „городская электричка“ прорабатывался совместно с ОАО „Центральная пригородная пассажирская компания“. Вопрос городского внеуличного рельсового транспорта на сегодняшний день остается открытым, т.к. строительство транспортно-пересадочных узлов и приобретение подвижного состава — это дорогостоящий масштабный проект», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, в 2009 году в Рязани городская электричка курсировала по маршруту Дягилево-Лесок, но ее закрыли из-за отсутствия спроса.

Позже ее планировали дважды возродить в 2013 и 2016 годах.