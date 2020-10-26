Рязанские аптеки предупредили о дефиците лекарств

По мнению генерального директора рязанской аптечной сети «Фарма» Александра Миронова, речь идет даже о «простых» препаратах.

Рязанские аптеки предупредили о дефиците лекарств из-за маркировки. По мнению генерального директора рязанской аптечной сети «Фарма» Александра Миронова, речь идет даже о «простых» препаратах, таких как витамины и вода для инъекций. Александр назвал РЗН. инфо три причины возможного дефицита.

Во-первых, сложная ситуация с коронавирусом. На лекарства в аптеке есть спрос. И речь не только о лекарствах, назначаемых врачом во время болезни. Многие заходят в аптеку за препаратами «для профилактики». Но повышение спроса на лекарства аптеки проходят каждое межсезонье — весну и осень. Эта причина не основная.

Главная — обязательное внедрение маркировки с первого июля 2020 года. Появление ее было обусловлено благими намерениями, например, вычислить подделки и контрафакт. Для этого разработали систему мониторинга движения лекарственных препаратов, а производителей обязали наносить маркировку на упаковку с каждым препаратом. По словам Александра Миронова, ситуация накалялась постепенно.

Произведенные до 1 июля (без маркировки) лекарства оставались в обороте, поэтому система, за счет остатков на складах дистрибьюторов и в аптеках, не испытывала большой нагрузки. На данный момент запасы аптек стали иссякать, поэтому они стали больше закупать лекарства с маркировкой. Система перестала справляться.

Так, рассказывает Александр Миронов, ряд препаратов лежит в аптеках с сентября, но реализовывать лекарства они не имеют права, так как препараты не удается зарегистрировать. Пока этот процесс идет, продавать лекарства незаконно. То есть лекарство физически в аптеке есть, но пациенту его не продадут.

Сейчас аптекам разослали письма, мол, продавайте лекарства, а система как сможет, так и обработает ваши запросы, — поясняет Александр. Но при таких условиях непонятно, что будет, если система данные не примет или сочтет их некорректными, да и вообще зачем тогда нужна маркировка.

Страдают и производители. Нанесение маркировки — это усложнение и удорожание процесса. Некоторые фармпредприятия из-за этого стали уменьшать количество производимых лекарств. Это третья причина возможного дефицита — темпы производства на заводах снизились. Появились сообщения о сбоях поставок лекарств из заграницы. Об этом можно почитать здесь .

Александр Миронов недоумевает: «Кто из правительства возьмет на себя ответственность за внедрение маркировки в такой период? Кто ответит за безолаберную политику в отношении доступности лекарственных средств для населения. Как всегда, наверное, виноваты аптеки».