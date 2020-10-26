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Рязанская скорая не справляется с наплывом больных
Врачи станции скорой помощи признались, что специалистов не хватает.

Рязанская скорая не справляется с наплывом больных. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Врачи станции скорой помощи признались, что специалистов не хватает.

«Из 43 штатных бригад на дежурство заступают около 30, это на город, с только официальным более чем полумиллионным населением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых бригадах не хватает персонала, из-за чего их нельзя отправлять на сложные случаи.

«Когда была подобная критическая ситуация в Москве, там весь выпуск института отправили работать на скорую. Мы себе такую роскошь не можем позволить и даже предположить, что медучилище рязанское весь выпуск направит на скорую помощь», — добавил старший врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Петров.