Рязанская область попала на 21 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

За год в регионе вырос уровень безработицы.

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов с самым высоким уровнем безработицы. В исследовании проанализировали данные по итогам июня-августа 2020 года.

Отмечается, что пандемия коронавируса негативно повлияла почти на всех секторы экономики и соцсферы и одной из наиболее пострадавших стала сфера занятости.

Рязанская область попала на 21 строчку рейтинга с показателем уровня безработицы в 5,2%. За год показатель вырос на 1,6%.

На первой строчке рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Также в тройку попали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.