Рязанская область попала на 21 место в рейтинге регионов по уровню безработицы
За год в регионе вырос уровень безработицы.
Отмечается, что пандемия коронавируса негативно повлияла почти на всех секторы экономики и соцсферы и одной из наиболее пострадавших стала сфера занятости.
Рязанская область попала на 21 строчку рейтинга с показателем уровня безработицы в 5,2%. За год показатель вырос на 1,6%.
На первой строчке рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Также в тройку попали Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.