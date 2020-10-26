Рязанец предстанет перед судом за убийство брата поленом

Мужчины были пьяны.

Рязанец предстанет перед судом за убийство брата, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 9 марта в частном доме в Семкине. Мужчины были пьяны. Младший брат начал ругаться со старшим из-за телевизора, ссора переросла в драку. 61-летний потерпевший скончался на месте. После случившегося подозреваемый вызвал медиков и полицейских.

Рязанца обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).