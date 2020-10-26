«Росгосстрах Жизнь» запустила уникальный продукт для реабилитации после COVID-19

Клиенту, обратившемуся по полису, будет назначена консультация врача.

В октябре «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» запустили продажи полиса медицинского страхования «Восстанови здоровье». Об этом рассказали в страховой компании.

«Это первый и единственный на рынке „коробочный“ продукт, который позволяет реализовать потребность в реабилитационных мероприятиях, в том числе и после перенесенного COVID-19, инсульта или травмы головы. Причем сделать это можно в лучших российских медицинских центрах с применением новейших технологий и методик восстановления и лечения», — отметили в сообщении.

Клиенту, обратившемуся по полису, будет назначена консультация врача, который оценит состояние здоровья пациента, определит, какие восстановительные медицинские процедуры ему нужны и в каких условиях они могут быть оказаны — в стационаре или амбулаторно. Если данных для оценки будет недостаточно, клиенту проведут обследования — тоже в рамках программы покрытия полиса. В особо сложных случаях может быть даже собран врачебный консилиум с привлечением специалистов из федеральных медицинских центров.

«Новый „коробочный“ продукт „Восстанови здоровье“ доступен для клиентов в офисах и у агентов „Росгосстраха“ и „Росгосстрах Жизнь“, он органично дополняет линейку продуктов страховых компаний для любого жизненного случая. Его можно будет купить буквально „на сдачу“ при пролонгации или покупке, например, полиса страхования дачи или квартиры, каско или ОСАГО либо любого другого полиса, а также отдельно», — рассказали в «Росгосстрахе».

Отмечается, что у продукта есть три варианта. Самый дорогой с покрытием по трем видам реабилитации (COVID-19, травмы головы, инсульта) и включением транспортных расходов стоит 1490 рублей в год. Есть «средний» вариант за 990 рублей и полис за 590 рублей, который покрывает только COVID-19. Срок действия договора — 1 год.

«На рынке уже на слуху полисы, гарантирующие денежную выплату при диагностировании коронавируса. Однако продукта, направленного именно на реабилитацию, ни у кого из конкурентов нет, — отметила член правления компании „Росгосстрах“ Елена Белоусенко. — Идея продукта появилась неслучайно — опции по реабилитации уже включены в существующие продукты „Росгосстраха“ как бонус к страхованию имущества и онкострахованию, они интересны клиентам и пользуются спросом».

«Программа с опцией реабилитации сегодня не имеет аналогов на рынке страхования. Она уникальна, поскольку способна не просто оказать финансовую поддержку, а именно помочь клиенту решить его проблему, улучшить качество жизни и минимизировать последствия перенесенного заболевания», — добавила директор по маркет-менеджменту «Росгосстрах Жизни» Наталья Белова.

В Росгосстрахе заявили, что новый продукт «Восстанови здоровье» позволит обеспечить защиту на случай заболевания, которая сегодня нужна каждому человеку, поскольку жить с коронавирусом, по мнению ВОЗ, придется еще очень долго.

Чтобы воспользоваться услугами реабилитации, клиенту нужно пройти три шага: зайти на сервис «Медздрав», загрузить в личный кабинет необходимые документы, согласовать удобное время очной консультации со специалистом.