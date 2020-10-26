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Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет
Размер оплаты предлагается увеличить до размеров среднего заработка.

Президент России Владимир Путин предложил увеличить размер оплаты больничного родителям детей до семи лет до размеров среднего заработка. Глава государства поручил правительству рассмотреть этот вопрос, говорится на сайте Кремля.

Выплаты предполагается осуществлять «независимо от продолжительности страхового стажа».

Доклад правительству президент поручил подготовить до 1 декабря.