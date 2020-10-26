Появились подробности серьезного ДТП на улице Чкалова

В аварии есть пострадавшие.

Появились подробности серьезного ДТП на улице Чкалова, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в понедельник, 26 октября, примерно в 10:27, вблизи дома №37а по улице Чкалова.

69-летний рязанец на ВАЗ 2115 не уступил дорог и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 22-летнего рязанца.

После удара Granta наехал на припаркованный автомобиль Toyota Camry, который от удара врезался в Lada Largus.

Водители автомобилей ВАЗ 2115 и Lada Granta получили травмы. Им оказали медпомощь.