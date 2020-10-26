Подросток, устроивший ДТП в Касимовском районе, скрылся

В ДТП пострадала пассажирка.

Виновник ДТП, произошедшего в субботу, 24 октября, в Касимовском рйоне, скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло около 12:10 на 251-м километре дороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов». 16-летний подросток без «прав» на «девятке» столкулся с автомобилем Skoda Superb, за рулем которого был 65-летний москвич.

В ДТП пострадала пассажирка иномарки.

Скрывшегося подростка разыскали.