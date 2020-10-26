Почти в 60 рязанских образовательных учреждениях нашли COVID-19

3216 человек находятся под медицинским наблюдением.

По состоянию на понедельник, 26 октября, в Рязанской области коронавирус зарегистрирован в 57-ми образовательных учреждениях: 13 детских садах, 38 школах, трех ссузах и трех вузах. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего известно о о 31098 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

3216 человек находятся под медицинским наблюдением.