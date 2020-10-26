Названы способы восстановить обоняние после коронавируса

Специалисты рассказали, какие препараты нужно использовать.

Врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса. Об этом передает РБК .

Специалист уточнил, что нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа и обеспечить влажность воздуха в помещении.

Врач порекомендовал употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток.

Кроме того, Ходжаев посоветовал правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, исключить алкоголь и никотин.

Отоларинголог высшей квалификации Алексея Кошелев рассказал о применении «топических стероидов» — гормонов, которые снимают отек и улучшают доступ к рецепторам.

Он также отметил, что коронавирус может вызвать отек, провоцирующий деградацию рецепторов и нервной ткани. Он предупредил, что часть его пациентов не смогли восстановить обоняние за полгода. Практику лечения витаминами группы B Кошелев назвал сомнительной.