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На «Пятой базе» арестовали четыре автомобиля
Во время рейдов арестовали три «ГАЗели», автомобили Toyota Camry и Skoda Oktavia.

В пятницу, 23 октября, приставы провели рейд на территории «Пятой базы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Во время рейдов арестовали три «ГАЗели», автомобили Toyota Camry и Skoda Oktavia.

Владелец трех «ГАЗелей» и Toyota задолжал 20 тысяч рублей по налогам. После ареста он оплатил все долги на месте.

Долг владельца Skoda Oktavia составил более 40 тысяч рублей. По предварительной оценке, стоимость транспортного средства составила триста тысяч рублей. Транспортное средство оставили должнику на хранение.