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Минздрав назвал препараты для профилактики коронавируса
Для отдельных групп населения рекомендуется применять медикаментозную профилактику.

В Минздраве порекомендовали для профилактики коронавируса использовать умифеновир, рекомбинантный интерферон альфа (ИФН-α), а после контакта с зараженным еще и гидроксихлорохин. Об этом передает РИА Новости.

Для отдельных групп населения рекомендуется применять медикаментозную профилактику.

Здоровым людям и пациентам из группы риска в ведомстве порекомендовали использовать рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея, либо умифеновир по 200 миллиграммов два раза в неделю в течение трех недель.

При единичном контакте с зараженным в Минздраве посоветовали для профилактики включать гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа вместе с умифеновиром.

Ранее сообщалось, что для лечения коронавируса можно использовать шесть лекарств: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон альфа.

Выводов об их эффективности пока нет.