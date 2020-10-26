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Калужанин оформил кредит на покойницу
Сейчас полиция проверяет причастность фигуранта к другим операциям с картой умершей женщины.

В Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Он подозревается в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Установлено, что подозреваемый воспользовался телефоном своей родственницы на следующий день послее ее смерти. Через мобильное приложение он оформил кредит на сумму более 550 000 рублей. После этого он обналичил деньги в отделении банка. Полицейским подозреваемый сообщил, что успел потратить деньги.

Сейчас полиция проверяет причастность фигуранта к другим операциям с картой умершей женщины. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Расследование продолжается.