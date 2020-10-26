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Фото: рязанец без «прав» устроил пьяное ДТП
В результате 26-летний пассажир автомобиля получил травмы.

Рязанец без «прав» устроил пьяное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в пятницу, 23 октября, примерно в 11:15, в Сапожковском районе.

24-летний житель Ухоловского района без «прав» на ВАЗ 2105 не справился с управлением и перевернулся.

Степень опьянения составила 0,949 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в пять раз превышает допустимый уровень.

В результате 26-летний пассажир автомобиля получил травмы. Ему оказали медпомощь.