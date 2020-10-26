Фото: рязанец без «прав» устроил пьяное ДТП
В результате 26-летний пассажир автомобиля получил травмы.
Рязанец без «прав» устроил пьяное ДТП. Об этом
Авария произошла в пятницу, 23 октября, примерно в 11:15, в Сапожковском районе.
24-летний житель Ухоловского района без «прав» на ВАЗ 2105 не справился с управлением и перевернулся.
Степень опьянения составила 0,949 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в пять раз превышает допустимый уровень.
В результате 26-летний пассажир автомобиля получил травмы. Ему оказали медпомощь.