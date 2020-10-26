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В Рязанской области зафиксировали 97 новых случаев коронавируса
Всего число случаев заражения в регионе достигло 10 211.

В Рязанской области зафиксировали 97 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения в регионе достигло 10 211. За сутки выздоровел 31 человек, всего вылечились 7 368 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Число смертей с начала пандемии в регионе составляет 59.

В России за сутки зарегистрировали 17 347 случаев заражения в 85 регионах.

За сутки выписали 7 574 человек, за весь период — 1 146 096. За последние сутки умерли 219 человек, за весь период — 26 269.