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Врач назвал главные ошибки, которые могут привести к заражению коронавирусом
Одна из них — безответственное отношение к маскам.

Кандидат медицинских наук и врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал ТАСС, какие ошибки людей могут привести к заражению коронавирусом. Одна из них — безответственное отношение к маскам.

По словам врача, жители России относятся к маске не как к средству профилактики инфекции, а как к элементу, защищающему от штрафов. При этом большинство надевают ее на подбородок или прикрывают только рот, а также используют одну маску неделями.

Кроме того, некоторые не следят за своими руками и забывают, что нельзя трогать лицо, нос или глаза, особенно после того, как подержался за поручень в общественном транспорте, нажал на кнопку домофона, лифта или банкомата.

Еще одна проблема — пренебрежение санитайзерами в магазинах и других общественных местах.

Самая главная ошибка, отметил Зайцев, это отсутствие социальной дистанции.