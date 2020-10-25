Врач назвал главные ошибки, которые могут привести к заражению коронавирусом

Одна из них — безответственное отношение к маскам.

Кандидат медицинских наук и врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал ТАСС , какие ошибки людей могут привести к заражению коронавирусом. Одна из них — безответственное отношение к маскам.

По словам врача, жители России относятся к маске не как к средству профилактики инфекции, а как к элементу, защищающему от штрафов. При этом большинство надевают ее на подбородок или прикрывают только рот, а также используют одну маску неделями.

Кроме того, некоторые не следят за своими руками и забывают, что нельзя трогать лицо, нос или глаза, особенно после того, как подержался за поручень в общественном транспорте, нажал на кнопку домофона, лифта или банкомата.

Еще одна проблема — пренебрежение санитайзерами в магазинах и других общественных местах.

Самая главная ошибка, отметил Зайцев, это отсутствие социальной дистанции.