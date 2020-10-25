В Путятине вандалы сломали новую детскую площадку
Отмечается, что площадка пострадала от вандалов не в первый раз.
В Путятине вандалы сломали новую детскую площадку. Об этом сообщили в группе «
Речь идет о площадке на улице Алексухина.
«Было столько вложено труда и денег на краску, чтобы хоть как-то сделать хорошо для наших детей. Были написаны письма губернатору о просьбе новой площадке. И что мы видим в итоге?» — комментирует снимки их автор Екатерина Краснова.
Она отметила, что эта площадка пострадала «снова».