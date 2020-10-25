Узорами кадомского вениза украсили поезд московского метро. Об этом рассказал глава администрации Кадомского района Александр Кочетков 23 октября на своей
Мужчина отметил, что кадомский вениз «неизменно привлекает внимание москвичей и гостей нашей столицы».
Судя по всему, речь идет о тематическом поезде, который запустили в конце июля на Арбатско-Покровской линии. По данным
«Цель социального проекта — рассказать пассажирам столичного метро о культурной самобытности и особых традициях регионов России», — отметили представители метрополитена.
Поезд должен курсировать примерно полгода.
Фото со страницы Александра Кочеткова