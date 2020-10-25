Узорами кадомского вениза украсили поезд московского метро

Об этом рассказал глава администрации Кадомского района Александр Кочетков.

Узорами кадомского вениза украсили поезд московского метро. Об этом рассказал глава администрации Кадомского района Александр Кочетков 23 октября на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что кадомский вениз «неизменно привлекает внимание москвичей и гостей нашей столицы».

Судя по всему, речь идет о тематическом поезде, который запустили в конце июля на Арбатско-Покровской линии. По данным сайта метро , поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов. Пассажиры могут увидеть также другие виды народного искусства, например, дымковскую игрушку, скопинскую керамику, хохломскую и городецкую роспись и тверскую вышивку. QR-коды в вагонах позволят узнать историю каждого промысла.

«Цель социального проекта — рассказать пассажирам столичного метро о культурной самобытности и особых традициях регионов России», — отметили представители метрополитена.

Поезд должен курсировать примерно полгода.

Фото со страницы Александра Кочеткова