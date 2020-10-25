Синоптики: в начале недели в Рязанскую область вернутся ночные заморозки

Об этом сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В начале следующей недели, 26-27 октября, в Рязанскую область вернутся ночные заморозки. Об этом сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, оба дня будет переменная облачность, без осадков. В понедельник порывы юго-западного ветра могут достигать до 8 метров в секунду, во вторник скорость южного ветра составит до 11 метров в секунду.

В ночь на 26 октября температура опустится до +1, +6 градусов, днем ожидается +6, +11 градусов.

В ночь на 27 октября похолодает до -1, +4 градусов, днем воздух прогреется до +5, +10 градусов.