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Рязанский «Водоканал» приостановил прием граждан из-за COVID-19
Рязанцы могут обратиться в интернет-приемную предприятия.

С 22 октября МП «Водоканал» временно приостановило прием граждан. Об этом сообщил сайт рязанской мэрии.

Ограничения ввели из-за роста случаев заражения коронавирусом. Рязанцы могут задавать вопросы в интернет-приемной. Также консультации можно получить по телефонам:

  • 20-20-04 — по вопросам расчетов за коммунальные услуги, опломбировки приборов учета;
  • 41-01-15, 41-45-03 — по производственно-техническим вопросам;
  • 41-00-10 (приемная) — по другим вопросам.

Кроме того, можно обратиться в в пункты приема КВЦ по адресам: улица Крупской дом №19, улица Советской Армии, дом №13а (ТЦ «Дикси»), улица Татарская, дом №95 (ТЦ «Полетаевский-2»).

Юридические лица и предприятия города могут передать показания приборов учета по следующим адресам электронной почты или по телефонам:

  • Советский район — kvo@vkrzn.ru или 21-71-04;
  • Октябрьский район — gsv@vkrzn.ru или 32-88-42;
  • Московский район — poi@vkrzn.ru или 21-71-04;
  • Железнодорожный район — mna@vkrzn.ru или 21-57-64;
  • ТСЖ и УК — bnp@vkrzn.ru или 41-01-16;
  • бюджетные организации — cga@vkrzn.ru или 21-74-80;
  • производственно-технический отдел 41-01-15, 41-45-03;
  • бухгалтерия 41-00-18, 21-77-31, 41-37-77;
  • приемная 41-00-10.