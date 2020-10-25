Рязанский «Водоканал» приостановил прием граждан из-за COVID-19

Рязанцы могут обратиться в интернет-приемную предприятия.

С 22 октября МП «Водоканал» временно приостановило прием граждан. Об этом сообщил сайт рязанской мэрии.

Ограничения ввели из-за роста случаев заражения коронавирусом. Рязанцы могут задавать вопросы в интернет-приемной . Также консультации можно получить по телефонам:

20-20-04 — по вопросам расчетов за коммунальные услуги, опломбировки приборов учета;

41-01-15, 41-45-03 — по производственно-техническим вопросам;

41-00-10 (приемная) — по другим вопросам.

Кроме того, можно обратиться в в пункты приема КВЦ по адресам: улица Крупской дом №19, улица Советской Армии, дом №13а (ТЦ «Дикси»), улица Татарская, дом №95 (ТЦ «Полетаевский-2»).

Юридические лица и предприятия города могут передать показания приборов учета по следующим адресам электронной почты или по телефонам: