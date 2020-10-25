Рязанский «Водоканал» приостановил прием граждан из-за COVID-19
Рязанцы могут обратиться в интернет-приемную предприятия.
С 22 октября МП «Водоканал» временно приостановило прием граждан. Об этом
Ограничения ввели из-за роста случаев заражения коронавирусом. Рязанцы могут задавать вопросы в
- 20-20-04 — по вопросам расчетов за коммунальные услуги, опломбировки приборов учета;
- 41-01-15, 41-45-03 — по производственно-техническим вопросам;
- 41-00-10 (приемная) — по другим вопросам.
Кроме того, можно обратиться в в пункты приема КВЦ по адресам: улица Крупской дом №19, улица Советской Армии, дом №13а (ТЦ «Дикси»), улица Татарская, дом №95 (ТЦ «Полетаевский-2»).
Юридические лица и предприятия города могут передать показания приборов учета по следующим адресам электронной почты или по телефонам:
- Советский район —
kvo@vkrzn.ruили 21-71-04;
- Октябрьский район —
gsv@vkrzn.ruили 32-88-42;
- Московский район —
poi@vkrzn.ruили 21-71-04;
- Железнодорожный район —
mna@vkrzn.ruили 21-57-64;
- ТСЖ и УК —
bnp@vkrzn.ruили 41-01-16;
- бюджетные организации —
cga@vkrzn.ruили 21-74-80;
- производственно-технический отдел 41-01-15, 41-45-03;
- бухгалтерия 41-00-18, 21-77-31, 41-37-77;
- приемная 41-00-10.