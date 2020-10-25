Пронские спасатели освободили застрявшую в каркасе фонаря собаку

«Операция» по вызволению собаки заняла сорок минут.

Пронские спасатели освободили бродячую собаку, застрявшую в каркасе уличного фонаря. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Утром в воскресенье, 25 октября, пес пришел к администрации Пронского района. Дежуривший сотрудник ЕДДС Анастасия Сидорова позвонила спасателям. Юрий Сизов и Сергей Егоров освободили пса, разрезав часть каркаса металлическими ножницами. «Операция» по вызволению собаки заняла сорок минут.

«Почувствовав свободу, собака мгновенно сбежала от своих спасателей. А минут через пять предприимчивый Тузик привел к администрации еще и свою подружку: им досталось по куску сыра», — добавили в «Прессе».