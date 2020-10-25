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Оперштаб обновил данные о зараженных COVID-19 в Рязанской области
По данным на воскресенье, 25 октября, в регионе зарегистрированы 10 114 человек с коронавирусом.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По данным на воскресенье, 25 октября, в регионе зарегистрированы 10 114 человек с коронавирусом. Они проживают в:

  • Рязани — 5265,
  • Рязанском районе — 450,
  • Скопине — 304,
  • Ряжске — 268,
  • Касимове — 250,
  • Рыбном — 241,
  • Сасове — 216,
  • Шиловском районе — 170,
  • Новомичуринске — 172,
  • Скопинском районе — 177,
  • Рыбновском районе — 165,
  • Клепиковском — 166,
  • Касимовском районе — 154,
  • Спасском — 150,
  • Михайловском районе — 146,
  • Шилове — 122,
  • Михайлове — 117,
  • Александро-Невском — 94,
  • Сараевском районе — 85,
  • Александро-Невском районе — 76,
  • Старожиловском районе — 73,
  • Сапожке — 69,
  • Кораблине — 65,
  • Шацком районе — 68,
  • Сасовском районе — 64,
  • Старожилове — 66,
  • Сараях — 61,
  • Спасске-Рязанском — 59,
  • Пронском районе — 56,
  • Захаровском — 57,
  • Спас-Клепиках — 54,
  • Шацке — 53,
  • Чучкове — 50,
  • Пронске — 46,
  • Ряжском районе — 45,
  • Чучковском — 45,
  • Милославском районе — 43,
  • Милославском — 38,
  • Захарове — 39,
  • Путятинском районе — 36,
  • Ухолове — 36,
  • Кораблинском районе — 34,
  • Путятине — 35,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Кадоме — 26,
  • Ермиши — 24,
  • Сапожковском районе — 20,
  • Ухоловском — 14,
  • Пителинском — 9,
  • Кадомском — 8,
  • Пителине — 7.