Оперштаб обновил данные о зараженных COVID-19 в Рязанской области
По данным на воскресенье, 25 октября, в регионе зарегистрированы 10 114 человек с коронавирусом.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. По данным на воскресенье, 25 октября, в регионе зарегистрированы 10 114 человек с коронавирусом. Они проживают в:
- Рязани — 5265,
- Рязанском районе — 450,
- Скопине — 304,
- Ряжске — 268,
- Касимове — 250,
- Рыбном — 241,
- Сасове — 216,
- Шиловском районе — 170,
- Новомичуринске — 172,
- Скопинском районе — 177,
- Рыбновском районе — 165,
- Клепиковском — 166,
- Касимовском районе — 154,
- Спасском — 150,
- Михайловском районе — 146,
- Шилове — 122,
- Михайлове — 117,
- Александро-Невском — 94,
- Сараевском районе — 85,
- Александро-Невском районе — 76,
- Старожиловском районе — 73,
- Сапожке — 69,
- Кораблине — 65,
- Шацком районе — 68,
- Сасовском районе — 64,
- Старожилове — 66,
- Сараях — 61,
- Спасске-Рязанском — 59,
- Пронском районе — 56,
- Захаровском — 57,
- Спас-Клепиках — 54,
- Шацке — 53,
- Чучкове — 50,
- Пронске — 46,
- Ряжском районе — 45,
- Чучковском — 45,
- Милославском районе — 43,
- Милославском — 38,
- Захарове — 39,
- Путятинском районе — 36,
- Ухолове — 36,
- Кораблинском районе — 34,
- Путятине — 35,
- Ермишинском районе — 26,
- Кадоме — 26,
- Ермиши — 24,
- Сапожковском районе — 20,
- Ухоловском — 14,
- Пителинском — 9,
- Кадомском — 8,
- Пителине — 7.