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Нарколог объяснил, как быстро избавиться от похмелья
По его словам, выпить бутылку пива — это опасный метод.

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал «Пятому каналу», как можно быстро избавиться от похмелья.

По его словам, выпить бутылку пива — это опасный метод. Как объяснил эксперт, после интоксикации алкоголь пагубно влияет на организм, а также может привести к длительному запою.

В первую очередь Казанцев рекомендует принять с утра контрастный душ — включать на пять секунд то холодную, то горячую воду. Также нужно восстановить водно-электролитный баланс организма, отметил врач. Для этого лучше пить минералку.

Кофе и молоко из рациона лучше исключить и питаться продуктами, полными белков, например, съесть на завтрак омлет.

Кроме того, нарколог советует принимать в течение дня витамины — калий, магний, препараты на основе янтарной и лимонной кислоты.

Прогулки на свежем воздухе неспешным шагом также помогут улучшить самочувствие, а вот сильных физических нагрузок следует избежать.