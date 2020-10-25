На Севастопольской аллее в Рязани начали асфальтировать дорожки

В ближайшие дни подрядчик должен полностью заасфальтировать главную и примыкающие дорожки.

На Севастопольской аллее на улице Черновицкой начали асфальтировать дорожки. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил сайт мэрии.

В ближайшие дни подрядчик должен полностью заасфальтировать главную и примыкающие дорожки. После этого рабочие начнут высаживать деревья. Саженцы будут обирать при участии Совета парка, специалистов-экологов. После этого на аллее появятся информационные щиты, посвященные Севастополю и Крыму.

«В рамках реализации проекта уже состоялась установка 21 столба освещения, сейчас решается вопрос подключения сетей», — отметили в мэрии.

В администрации города добавили, что работы контролируют Дирекция благоустройства города, Совет аллеи во главе с Народным учителем России Екатериной Филипповой.