Любимов: с начала года в Рязани появилось 250 новых автобусов

Автобусы оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Николай Любимов заявил, что с начала года парк муниципального и коммерческого транспорта в Рязани пополнили 250 автобусов большого и среднего класса. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил сайт регионального правительства.

По словам губернатора, во всех машинах есть автоматизированная система оплаты проезда. Автобусы оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы и в дальнейшем продолжим работу по этому важному направлению», — отметил глава региона.