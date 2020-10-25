Любимов: с начала года в Рязани появилось 250 новых автобусов
Автобусы оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.
Николай Любимов заявил, что с начала года парк муниципального и коммерческого транспорта в Рязани пополнили 250 автобусов большого и среднего класса. Об этом в воскресенье, 25 октября,
По словам губернатора, во всех машинах есть автоматизированная система оплаты проезда. Автобусы оборудованы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Мы и в дальнейшем продолжим работу по этому важному направлению», — отметил глава региона.