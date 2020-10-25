К аппаратам ИВЛ подключили 20 рязанцев с коронавирусом

В больницах лечат 348 пациентов с COVID-19.

К аппаратам ИВЛ подключили 20 рязанцев с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

В больницах лечат 348 пациентов с COVID-19, в том числе четверых детей. Состояние 68 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 251 пациента — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 29 человек, 20 из них не могут самостоятельно дышать, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.