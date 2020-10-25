Еще более сотни рязанцев получили положительные тесты на COVID-19

Всего с начала пандемии в регионе выявили 10 114 случаев заражения.

За сутки еще 107 рязанцев получили положительные тесты на COVID-19. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 10 114 случаев заражения. Выздоровели за сутки 24 человека (всего 7 337), скончались 59.

В России за сутки зарегистрировали 16 710 заболевших (за весь период 1 513 877), вылечились 7 704 человек (1 138 522), умерли 229 (26 050).