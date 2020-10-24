Врач рассказала о смертельной опасности колбасы

Гастроэнтеролог посоветовала исключить колбасу из рациона детям и людям с болезнями.

Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, что частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью. Об этом она рассказала « Комсомольской правде ».

По ее словам, для розового цвета продукта используют нитриты, которые могут вызвать рак. Кроме того, в колбасе есть фосфаты, нарушающие усвоение кальция, а также они могут развить остеопороз и рахит.

Гастроэнтеролог посоветовала исключить колбасу из рациона детям и людям с болезнями желудка и кишечника.

При выборе колбасы специалист призвала обращать внимание на состав, а также посоветовала готовить ее самим дома из натуральных ингредиентов.