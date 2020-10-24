Врач рассказала о смертельной опасности колбасы
Гастроэнтеролог посоветовала исключить колбасу из рациона детям и людям с болезнями.
Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, что частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью. Об этом она рассказала «
По ее словам, для розового цвета продукта используют нитриты, которые могут вызвать рак. Кроме того, в колбасе есть фосфаты, нарушающие усвоение кальция, а также они могут развить остеопороз и рахит.
Гастроэнтеролог посоветовала исключить колбасу из рациона детям и людям с болезнями желудка и кишечника.
При выборе колбасы специалист призвала обращать внимание на состав, а также посоветовала готовить ее самим дома из натуральных ингредиентов.