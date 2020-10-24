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Врач рассказала о смертельной опасности колбасы
Гастроэнтеролог посоветовала исключить колбасу из рациона детям и людям с болезнями.

Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, что частое употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

По ее словам, для розового цвета продукта используют нитриты, которые могут вызвать рак. Кроме того, в колбасе есть фосфаты, нарушающие усвоение кальция, а также они могут развить остеопороз и рахит.

Гастроэнтеролог посоветовала исключить колбасу из рациона детям и людям с болезнями желудка и кишечника.

При выборе колбасы специалист призвала обращать внимание на состав, а также посоветовала готовить ее самим дома из натуральных ингредиентов.