Врач назвал топ-5 мест, где выше вероятность заразиться COVID-19

Эксперт рекомендовал носить маски и перчатки и максимально дистанцироваться от других людей в очередях.

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев назвал ТАСС топ-5 мест, где выше вероятность заразиться COVID-19. По его словам, особую опасность представляют общественный транспорт, магазины и торговые центры и ночные клубы.

Наибольшая скученность людей наблюдается в общественном транспорте. Как отметил Зайцев, вероятность заразиться особенно высока в маршрутках и автобусов частных перевозчиков, где мерам профилактики уделяют меньшее внимание.

Врач отметил, что в больших торговых центрах меньше шансов заразиться: там хорошая вентиляция и охрана на входе, которая не позволит пройти без маски. Иная обстановка, по мнению специалиста, в маленьких магазинах.

Топ-3 опасных мест замыкают ночные клубы или зоны для развлечения. Зайцев уточнил, что большинство из них находится в подвальных или полуподвальных помещениях с плохой вентиляцией и без окон.

Четвертое место эксперт закрепил за кинотеатрами, театрами, концертными залами, а пятое — за клиниками и лабораториями, проводящими тестирование на COVID-19.

«Анализы идет сдавать здоровый человек, который хочет получить справку, что он здоров, для личных целей, и человек, который недомогает и хочет узнать, если у него инфекция или нет. Все ждут вместе, и там гипотетически тоже можно заразиться», — рассказал Зайцев.

Он рекомендовал носить маски и перчатки и максимально дистанцироваться от других людей в очередях.