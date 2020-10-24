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Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике COVID-19
Специалист рассказал о латентной форме инфекции.

Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал об опасном и неконтролируемом источнике COVID-19. По его словам, наибольшую угрозу представляют люди, которые бессимптомно перенесли коронавирус, передает РИА Новости.

Зуев отметил, что у этой группы людей сформировалась латентная форма инфекции. Как уточняет эксперт, она угрожает окружающим.