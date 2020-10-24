В Рязанской области выросло число подростков-преступников

Рост преступлений отмечается в 14 районах области.

В Рязанской области за девять месяцев 2020 года выросло число преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Рост преступлений отмечается в 14 районах области. В 11 районах регионах выросло число преступлений среди несовершеннолетних.

В двух районах региона зафиксировали два случая причинения тяжкого вреда здоровью — в Октябрьском районе Рязани и Пронском районе.

Преступления средней тяжести вреда здоровью зафиксировали в Касимовском, Сасовском и Старожиловском районах.

В Железнодорожном районе Рязани зарегистрировали один случай разбойного нападения.

Отмечается, что чаще всего преступления подростки совершают группами.

Также выросло число преступлений, совершенных подростками в состоянии опьянения.