В Рязанской области число случаев COVID-19 превысило десять тысяч

За сутки умер еще один пациент с коронавирусом.

В Рязанской области число случаев COVID-19 превысило десять тысяч. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили еще 99 случаев заражения. Всего с начала пандемии их 10 007. Выздоровели за сутки 54 человека (всего 7 313) умер один пациент (всего 59).

В России за сутки зарегистрировали 16 521 заболевшего (за весь период 1 497 167), вылечились 11 567 человек (1 130 818), умерли 296 (25 821).