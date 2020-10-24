В Рязани ограбили женщину

Подозреваемого задержали.

В Рязани ограбили женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Горожанка несла по по улице Пугачева пакеты с продуктами и кошелек, когда неизвестный подошел к ней и положил руку на плечо. Женщина отвлеклась, и злоумышленник выхватил у нее кошелек.

Подозреваемого нашли по записям камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний безработный шиловец. Мужчина успел потратить более четырех тысяч рублей.

На шиловца завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»), Ему грозит до четырех лет тюрьмы.