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В Рязани ограбили женщину
Подозреваемого задержали.

В Рязани ограбили женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Горожанка несла по по улице Пугачева пакеты с продуктами и кошелек, когда неизвестный подошел к ней и положил руку на плечо. Женщина отвлеклась, и злоумышленник выхватил у нее кошелек.

Подозреваемого нашли по записям камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний безработный шиловец. Мужчина успел потратить более четырех тысяч рублей.

На шиловца завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»), Ему грозит до четырех лет тюрьмы.