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В Рязань с гастролями приедет Архангельский драмтеатр
Рязанцы смогут увидеть несколько известных произведений.

С 29 октября по 1 ноября в Рязанском театре драмы состоятся «Большие гастроли» «Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова».

29 октября в 11:00 рязанцы увидят спектакль «Черная курица или подземные жители», в этот же день в 19:00 — «Ревизор» Гоголя.

30 октября в 19:00 в драмтеатре покажут трагедию «Царь Эдип. Прозрение», 31 октября в 18:00 — комедию Мольера «Скупой, или школа лжи».

1 ноября в 12:00 рязанцы смогут увидеть музыкальную сказку «Морозко». В 18:00 в этот же день — комедию «За двумя зайцами».

Фото «Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова» «ВКонтакте»