СМИ: сестра Ефремова пожелала адвокату семьи рязанца смерти от коронавируса

Она отметила, что ненавидит «эту мерзейшую четверку».

Сестра Михаила Ефремова Анастасия пожелала Александру Добровинскому, адвокату семьи погибшего рязанца Сергея Захарова, смерти от коронавируса. Об этом она написала в Telegram, сообщил портал News.ru со ссылкой на пост женщины, который более недоступен.

Анастасия отметила, что ненавидит «эту мерзейшую четверку».

«Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон Lada. После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.