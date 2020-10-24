СМИ: сестра Ефремова пожелала адвокату семьи рязанца смерти от коронавируса

Сестра Михаила Ефремова Анастасия пожелала Александру Добровинскому, адвокату семьи погибшего рязанца Сергея Захарова, смерти от коронавируса. Об этом она написала в Telegram, сообщил портал
Анастасия отметила, что ненавидит «эту мерзейшую четверку».
«Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме», — говорится в сообщении.
Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон Lada. После аварии погиб рязанец Сергей Захаров, который был за рулем грузовика.