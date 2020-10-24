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СМИ: «коронавирусные» выплаты медикам продлят на 2021 год
Медики получают выплаты с апреля.

«Коммерсантъ» сообщает, что «коронавирусные» выплаты медикам продлят на 2021 год. Согласно публикации, по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой администрирование выплатами переведут на федеральный уровень, чтобы избежать «рассогласованных действий центра и регионов».

Сейчас деньги на выплаты поступают из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а оттуда в регионы. После изменений, деньги врачам будет напрямую выплачивать один из внебюджетных фондов — Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования (ФСС) — под совместным руководством Минздрава и Минтруда.

С апреля 2020 года на стимулирующие выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, связанные с лечением больных COVID-19 или контактирующих с пациентами из групп риска.