СМИ: «коронавирусные» выплаты медикам продлят на 2021 год

«Коммерсантъ»
Сейчас деньги на выплаты поступают из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), а оттуда в регионы. После изменений, деньги врачам будет напрямую выплачивать один из внебюджетных фондов — Пенсионный фонд, ФФОМС или Фонд социального страхования (ФСС) — под совместным руководством Минздрава и Минтруда.
С апреля 2020 года на стимулирующие выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, связанные с лечением больных COVID-19 или контактирующих с пациентами из групп риска.