Рязанская область вошла в «желтую» зону по динамике распространения COVID-19

В «зеленой» зоне (с замершей эпидемией) нет ни одного региона.

В субботу, 24 октября, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости о карте, на которой отражена динамика распространения COVID-19 в регионах. Субъекты разбили на четыре группы: «зеленые» с показателем распространения 0.9-1 (стабильные), «светло-желтые» — 1-1,1 (удовлетворительные), «светло-красные» — 1,1-1,2 (неудовлетворительные); «темно-красные» — 1,2-1,4 (тяжелые).

Тавадян отметил, что с сентября эпидемическая обстановка в стране ухудшилась, и пришлось добавлять на карту «темно-красный». Этим цветом сейчас окрашены Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.

В «зеленой» зоне (с замершей эпидемией) нет ни одного субъекта.

Как пояснил эксперт, Рязанская область вошла в «желтую» зону, в регионе удовлетворительная обстановка.

За последние сутки коронавирусом в России заразилось рекордное число пациентов — 17 340 человек, 11 263 выздоровели, 283 умерли. С начала пандемии выявили 1 480 646 случаев COVID-19.