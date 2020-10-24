Рязанская область вошла в «желтую» зону по динамике распространения COVID-19

В субботу, 24 октября, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян
Тавадян отметил, что с сентября эпидемическая обстановка в стране ухудшилась, и пришлось добавлять на карту «темно-красный». Этим цветом сейчас окрашены Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.
В «зеленой» зоне (с замершей эпидемией) нет ни одного субъекта.
Как пояснил эксперт, Рязанская область вошла в «желтую» зону, в регионе удовлетворительная обстановка.
За последние сутки коронавирусом в России заразилось рекордное число пациентов — 17 340 человек, 11 263 выздоровели, 283 умерли. С начала пандемии выявили 1 480 646 случаев COVID-19.