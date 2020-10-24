Рязанка стала участницей музыкального проекта с «Мальбек» и Сюзанной

Участники проекта пройдут обучение в музыкальных лагерях.

Рязанка Ангелина Ратова прошла отбор в музыкальный проект «Академия звука». Об этом сообщила пресс-служба Роскультцентра.

Участники проекта пройдут обучение в музыкальных лагерях под наставничеством «Мальбек» и Сюзанны. Образовательная программа началась 23 октября и продлится по 8 ноября.

В конце обучения 20 лучших участников выступят на финальном концерте в Санкт-Петербурге.