Рязанка стала участницей музыкального проекта с «Мальбек» и Сюзанной
Участники проекта пройдут обучение в музыкальных лагерях.
Рязанка Ангелина Ратова прошла отбор в музыкальный проект «Академия звука». Об этом сообщила пресс-служба Роскультцентра.
Участники проекта пройдут обучение в музыкальных лагерях под наставничеством «Мальбек» и Сюзанны. Образовательная программа началась 23 октября и продлится по 8 ноября.
В конце обучения 20 лучших участников выступят на финальном концерте в Санкт-Петербурге.